زراعة أشجار مثمرة بشوارع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس ، والمؤسسات ، ومراكز الشباب ، والمستشفيات، وجانب الطرق والمحاور ، ومداخل القرى والمدن ، وغيرها من الأماكن ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها ، والإستفادة منها.

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 133 شجرة متنوعة ، ماهوجني ، و مورينجا ، وأنواع أخرى بطريق ٢٤٢ بمدينة مطاي ، وتم رى الأشجار المزروعة و النباتات القديمة ، و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.