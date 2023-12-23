الايقاف مصيره.. حكاية المهاجم البرازيلي صفقة الدوري السعودي القادمة

تواصل اندية صندوق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، خطة التدعيم، للارتقاء بالساحرة المستديرة من أجل الوصول إلى منافسة الدوريات الأوروبية الكبري، عن طريق استقطاب أشهر النجوم العالميين.

ومن الصفقات القوية التى تستهدفها الأندية السعودية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، صفقة برازيلية جديدة بدوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وبحسب تقارير صحفية سعودية ووسائل الاعلام التليفزيونية، أن اللاعب جابرييل باربوسا، مهاجم فريق الكرة بنادي فلامنجو البرازيلي، سينتقل إلى الملاعب السعودية عبر احدى اندية صندوق الاستثمار.

وتأكيدًا لتلك المعلومات أن قيمة انتقال باربوسا المحتملة الدوري السعودي تتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو بما يعادل "124 مليون ريال سعودي".

تهديد بالايقاف

ونشرت بعض الصحف البرازيلية تقاريرا تفيد بأن صاحب الـ 27 عام، مهدد بالإيقاف لمدة 4 سنوات بعد توجيه المدعي العام للعدالة الرياضية في البرازيل، اتهامات له بالاحتيال وعرقلة بروتوكول الكشف عن المنشطات.

وضع صندوق الاستثمار 4 لاعبين حتى الآن ضمن اهتماماته لدعم أندية دوري روشن بعدد من نجوم العالم وفقًا لسياسة الصندوق السعودي.

صفقات تقترب من دوري روشن السعودي

و يقترب من دوري روشن في الميركاتو الشتوي المقبل اللاعب كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي، والذي يتبقى له موسم إضافي مع السيتسيزنس غير الموسم الجاري، ووصلت قيمته التسويقية إلى 70 مليون يورو.

وعرض الصندوق على الفريق الإنجليزي مبلغ 60 مليون يورو والتي تعادل 242 مليون ريال سعودي تقريبًا، لحسم الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، على أن يوقع اللاعب على عقود لمدة موسمين ونصف.

وعن ثاني الصفقات التي دخلت اهتمام أندية صندوق الاستثمار هو اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز الذي يتبقى له موسمين ونصف مع مانشستر يونايتد، ووصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 75 مليون يورو.

أصبح صندوق الاستثمار مستعدًا لتقديم مبلغ يقترب من 100 مليون يورو ليحسم الصفقة والتي تعادل 402 مليون ريال سعودي تقريبًا ليكون ضمن صفقات الدوري، على أن يكون التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف.

ويعد النجم الواعد جادون سانشو صاحب الـ 23 عامًا ثالث الصفقات المستهدفة والذي يتبقى له موسمين ونصف مع مانشستر يونايتد، وصلت قيمة اللاعب التسويقية إلى 32 مليون يورو.

كما دخل اللاعب ريشاريلسون اهتمام الأندية السعودية في الميركاتو الشتوي المقبل، ويتبقى لصاحب الـ 26 عام 3 مواسم ونصف مع السبرز، لتصل قيمته التسويقية إلى 40 مليون يورو.