سعر اليورو خلال تداولات اليوم السبت

سعر اليورو.. حافظت العملة الأوروبية "اليورو" خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية على ثباتها، مُنذ ختام تعاملات شهر نوفمبر الماضي، كما أن هناك توقعات باستمرار حالة الثبات في كل البنوك المصرية حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت، حيث تحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تستجد على أسعار العملات لا سيما اليورو، وجاء سعر العملة الأوروبية على النحو الآتي:

سعر اليورو اليوم السبت بالبنوك المصرية

اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية يسجل 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك القاهرة

كما يبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة 33.60 جنيه شراءً و 33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعن سعر اليورو في بنك مصر وصل إلى 32.88 جنيه شراءً أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي وصل إلى 33.12 جنيه للبيع و32.96 جنيه للشراء.