مناقشة ديوان "آخر غيمة في قلبي" بقصر ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري، يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك واصل نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، فعاليات الورشة الأسبوعية، بمكتبة الفيوم العامة، لعروض أعمال الموهوبين وأعضاء نادي الأدب بقصر الثقافة، والمناقشة النقدية لها، أدارها الشاعر محمد راضي.

تضمنت الورشة مناقشة ديوان "آخر غيمة ف قلبي" للشاعر أحمد فيصل، والتي بدأت بطرح الشاعر لبعض من النصوص الشعرية من ديوانه، أعقبها مناقشة نقدية للكاتب الروائي محمد جمال الدين، أشاد فيها باختيار العنوان، وجودة النص قائلا: أن "فيصل" يمتلك الموهبة الشعرية، والأدوات والصور، التي تجعل القارئ يشاركه الشعور مستشهدا ببعض الأبيات التي وردت في الديوان.

من جانبه حث الشاعر محمد شاكر رئيس نادي الأدب، على أهمية القراءة المستمرة لكبار الشعراء، حتى يزيد حصيلته الأدبية واللغوية، واختتمت الورشة بمداخلات من الأعضاء ورواد النادي ومنهم؛ الشعراء مروة عادل، عوض صلاح، أحمد عبد القادر، والتي تم الرد عليها من الشعراء وأعضاء نادي الأدب.

“التحفيز والتسويق الشخصى”.. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان" التحفيز والتسويق الشخصى"، تحدث فيها الدكتور محمد على قطب دكتور إدارة الأعمال قائلا: عند كشف تحليل أنماط السلوك، وأسباب اندفاعه لتحقيق أهدافه، موضحا مفهوم التحفيز بأنه مجموعة الدوافع التي تدفعنا لعمل شيء ما، وتصنف أساليب التحفيز حسب النوع، الأثر والهدف.

وحول العلاقة بين التحفيز وأداء العاملين بالمؤسسات، أكد قطب على تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات، مما يسهم في بذل العاملين أقصى إمكانياتهم، وتفجير الطاقات الإبداعية الكامنة لديهم، واختتم حديثه بمناقشة مهارات التسويق الذاتي، عند كشف تحليل أنماط السلوك، والأسباب التي تؤدي إلى الاندفاع من أجل تحقيق أهدافه.