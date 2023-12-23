وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من إنتاج الألبان بأكثر من 6.5 مليون طن

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في زيارة رسمية للمحافظة، لمتابعة إحدى مزارع رؤوس الماشية ومراكز تجميع الألبان بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارة والبنك، ولفيف من المختصين والمتابعين لمشاريع الألبان.

وضمت زيارة وزير الزراعة للشرقية، تدشين مبادرة "أحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية.

وتستهدف مبادرة "أحلم"؛ تمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال كلمته، قال وزير الزراعة بعد تدشين المبادرة: إنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواعية، بأهمية إحداث اكتفاء ذاتي من اللحوم والألبان، وتوفير فرص عمل مناسبة للمزارعين، وتقليل نسبة البطالة لدى الشباب، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم والألبان ومنتجاتهما؛ تم إطلاق المبادرة التي تقوم على مشروع تحسين السلالات عالية الإنتاجية لرؤوس الماسية، وذلك بتوفير سلالات مناسبة من رؤوس الماشية، مستشهدا بالمشروع الذي يقوم بزيارته والخاص بإحدى الشركات العاملة في الإنتاج الزراعي والصناعي في مدينة منيا القمح.

وأوضح أن هذا المشروع يضم بين طياته 1000 من رؤوس الماشية في مرحلته الأولى بطاقة إنتاجية 2000 رأس ماشية في مراحله التالية، لافتاً إلى أن مدة بقاء هذه الماشية في الحجر الصحي البيطري 28 يوما، وتحصل كل واحدة على التحصينات اللازمة تحت إشراف الإدارات البيطرية؛ وبعدها يعلن المستثمر عن صغار المزارعين الراغبين في شراء رؤوس الماشية المناسبة لهم، ليقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم المناسب لهؤلاء المزارعين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن صغار المزارعين سيتمتعون خلال وجود الماشية في مزارعهم برعاية كاملة من إتاحة الأعلاف والتحصينات والتطعيمات البيطرية المناسبة، مع إتاحة تعويض مادي مناسب عند نفوق أي رأس لقدر الله من صندوق التأمين على الماشية، واعطاء رأس بديلة، كنوع من استدامة المشروع لديهم.

وذكر أن هذا المشروع يضم مركز تجميع الألبان بطاقة 150 طن يوميا، ما يوفر آلية مناسبة لتسويق منتجات صغار المزارعين من الألبان، مؤكدا أن لدينا اكتفاء ذاتي من إنتاج الألبان بأكثر من 6.5 مليون طن.