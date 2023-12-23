سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، بماكينات الصرف الآلي الـATM، حيث يعد اليوم هو ثاني أيام الإجازة الرسمية للبنوك والقطاع المصرفي، وجاءت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء "الدولار" خلال منتصف تعاملات اليوم السبت بماكينات الـATM، وتهتم بوابة الوفد لنشر كل المعلومات التي تطرأ وتستجد على أسعار كل السلع داخل مصر وخارجها؟ لا سيما سعر العملات وسعر صرف الدولار، والذي يعد من أهم الأخبار التي واجب متابعتها حيث إنه مرتبط بكل الأسعار في الوقت الحالي، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي:

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

فيما جاءت أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.