اتحاد المصارعة يصرف مكافأة بطولة العالم للاعبين ومستحقاتهم المالية المتأخرة

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود عن قيامه بصرف جميع مستحقات لاعبي المنتخبات الوطنية المتأخرة .

وصرح الدكتور نبيل الشوربجي أمين صندوق الاتحاد أنه تم صرف جميع مستحقات اللاعبين من مرتبات شهرية كما قام الاتحاد بصرف مكافات بطولة العالم لكل من مودة بدوى الفائزة بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في تركيا .

اوضح الشوربجي أن الاتحاد قام أيضا بصرف مكافأة كل من مصطفي حسين صاحب ذهبية بطولة العالم للشباب وفكرى محمد صاحب الميدالية البرونزية، ومحمد عبد النبي لحصوله على المركز الخامس ببطولة العالم للناشين بتركيا.

أكد الشوربجى أن منتخبات مصر للمصارعة تستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

في سياق آخر تختتم اليوم السبت منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

وأوضح الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد الاتحاد المصري للمصارعة أن اليوم الختامي سيشهد منافسات قوية في المصارعة الحرة والنسائية في ظل مشاركة عدد كبير من ابطال العالم ونجوم المنتخبات الوطنية.

وقال السيد أن منافسات المصارعة الحرة والنسائية اليوم ستشهد مشاركة بطلة العالم للمصارعة النسائية سمر حمزة، بجانب مشاركة ثنائي منتخب المصارعة الحرة يوسف حميدة و ضياء جودة .

وأكد سكرتير عام اتحاد المصارعة أن بطولة الجمهورية هذا العام شهدت منافسات قوية وظهرت بشكل مميز في ظل حرص مجلس إدارة الاتحاد على تنظيم بطولة تليق بنجوم مصر في اللعبة وتمحهم الثقة قبل المشاركة في بطولة افريقيا بالقاهرة والدورة التأهلية لأولمبياد باريس 2024.