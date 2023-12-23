تفاصيل شروط وطريقة الترشح لجائزة سرد الذهب

أعلن مركز ابوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تفاصيل الدورة الثانية من جائزة "سرد الذهب" التي تبلغ جوائزها 2 مليون درهم إماراتي تتوزع على 6 فروع هي:

السردية الإماراتية



وتخصص للأعمال المتميّزة بالعربية وغيرها من اللغات التي تعزّز الهوية الإماراتية وتعتمد على التاريخ والجغرافيا والرموز الإماراتية وتجعل منها منطلقاً لبناء عمل نوعي مميّز.

القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة

وتُمنح هذه الجائزة للكتابات القصصية غير المنشورة التي تمتاز بالابتكار والقدرة على إضافة نوعية لهذا الفن.

السرد البصري



وتُمنح هذه الجائزة لأعمال ترتكز على الصورة الفوتوغرافية أو على مجموعة صور أو فيديوهات قصيرة أو فيلم طويل على نحو يمزج بين سردية النص الأدبي وفنون التصوير.

الرواة



وتكرّم رواة الأدب والسير الشعبية، الذين ينقلونها على نحو شفاهي.

القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة

مجموعة قصصية منشورة تستلهم الموروث وتعيد إنتاجه على نحو فني.

السرود الشعبية

وتمنح للأعمال التي تكرم السرديات الشعبية كالحكايات والقصص والروايات الشعبية التي تبني ذاكرة جمعية وتسهم في تشكيل الهوية الثقافية، أو الدراسات التي تُركّز على قراءة السرود الشعبية وتحليلها.

وقد أعلن المركز عن الشروط العامة للجائزة وهي:

1. أن يكون المرشَّح قد أسهم في بناء السردية الإماراتية من خلال عمل إبداعي أو بحثي يتناول جوانب من تاريخ الإمارات العربية المتحدة وحاضرها من مختلف المناحي.

2. يحق للمرشح التقدُّم بعمل واحد فقط لأحد فروع الجائزة.

3. لا يحق للعمل المرشّح أن يكون قد ترشح لجائزة أخرى بالأصالة أو النيابة في السنة نفسها.

4. تكون الأعمال المرشَّحة مكتوبة باللغة العربية، باستثناء فرع السردية الإماراتية حيث يمكن التقدّم باللغة العربية أو غيرها من اللغات.

5. تكون الأعمال السردية أو البحثية منشورة أو غير منشورة. ويُشترط في المنشورة ألا يكون قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات.

6. لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية كبرى.

7. الالتزام بالشروط الواردة في "الاستمارة" الخاصة بالاشتراك في كل فرع من فروع الجائزة.

8. يجوز إعادة الترشُّح للجائزة بالعمل ذاته مع ضرورة استيفاء شرط المدَّة الزمنية، والتقدُّم بطلب.

وآخر موعد للترشح: 25 مارس 2024

وقيمة الجائزة ٢ مليون درهم.

وعنوان الجائزة: جائزة سرد الذهب - مركز ابوظبي للغة العربية، دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، مبنى النيشن B، الكورنيش، الطابق الرابع، أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، ص. ب 7050 - البريد الإلكتروني: [email protected] - هاتف:‪97126576309‬+.

يُذكر أن جائزة سرد الذهب، هي جائزة سنوية أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية، تهدف إلى دعم الفن الشعبي في رواية القصص العربية بجميع أنحاء العالم العربي. وجاء تأسيس الجائزة تقديراً للتقاليد العريقة في سرد القصص باللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الدائم للحكايات الشعبية والأساطير، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث والثقافة والفكر العربي، وذلك من خلال ست فئات للجائزة تشمل: "القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة"، "السرد القصصي لمجموعة قصص منشورة “و"السرود الشعبية"، و" الرواة"، "السرد البصري"، "والسردية الإماراتية". وتسعى الجائزة إلى التعريف بهذا التقليد ودعم دراسته والتعبير عنه في الثقافة المعاصرة.

تستلهم الجائزة أهدافها من أشعار الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتكون منطلقاً للجمع بين الإبداع والفكر، لصنع حركة فنية تجعل من تجربة الشيخ زايد الإبداعية محوراً ونقطة انطلاق تأسيساً لإبداع جديد.

وتهتم الجائزة بالسرد الشعبي، لارتباطه بالوجدان العربي، وتكريم الكتابات السردية المتميزة، ونشرها والتعريف بأصحابها. وإلقاء الضوء على الأعمال القصصية الحديثة واكتشاف مواهب جديدة في هذا الفن وتكريم الكتابات المتميزة. وحماية فنون السرد الشعبي لتعزيز هوية الأجيال عن طريق ربطها بهذه الكتابات إبداعاً ودراسةً، مع الاهتمام بالسرد البصري الذي يُوثّق الحياة في الإمارات والعالم العربي عن طريق الصورة الفوتوغرافية والسينمائية. وتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً. ودعم الأعمال المتميّزة التي تتناول السردية الإماراتية من جميع جوانبها إبداعاً ودراسةً وتحليلاً.