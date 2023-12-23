السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية ” أن هناك ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة، وهناك نحو 18 شهيدًا جراء استهداف منازل بالنصيرات وسط القطاع.

txt

أبو الغيط: قرار مجلس الأمن بشأن غزة جاء متأخرًا

txt

قرار مجلس الأمن بشأن غزة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يحاول خلق منطقة عازلة بطول 2 كم شرقي قطاع غزة.

70% من منازل مدينة غزة وشمال القطاع دمرت

أشارت إلى أن 70% من منازل مدينة غزة وشمال القطاع دمرت بشكل كامل، وأيضًا تم تدمير 25% من منازل المواطنين في خان يونس جنوبي القطاع.

حظر دخول المساعدات

ونوهت بأن الاحتلال يحظر دخول المساعدات للكثير من المناطق بالقطاع.

مواد متعلقة

طيران الاحتلال يشن غارات على حي الشيخ رضوان بغزة

إرتفاع طفيف بـ أسعار اللحوم في أسواق البحيرة

شاهد.. قرعة تأشيرات الحج للعاملين بوزارة المالية

قنا: الجهات الحكومية تبت فى شكاوي المواطنين أولًا بأول

الجريدة الورقية