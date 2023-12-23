ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية ” أن هناك ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة، وهناك نحو 18 شهيدًا جراء استهداف منازل بالنصيرات وسط القطاع.

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يحاول خلق منطقة عازلة بطول 2 كم شرقي قطاع غزة.

70% من منازل مدينة غزة وشمال القطاع دمرت

أشارت إلى أن 70% من منازل مدينة غزة وشمال القطاع دمرت بشكل كامل، وأيضًا تم تدمير 25% من منازل المواطنين في خان يونس جنوبي القطاع.

حظر دخول المساعدات

ونوهت بأن الاحتلال يحظر دخول المساعدات للكثير من المناطق بالقطاع.