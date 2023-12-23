السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قتلى ومصابون في صفوف الاحتلال خلال الساعات الماضية بقطاع غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن قتلى ومصابين في صفوف جنود الاحتلال خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

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جيش الاحتلال

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن أن هناك 5 آلاف جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن، كما أعلن قسم إعادة التأهيل الإسرائيلي عن أنه يستقبل يوميًا بمعدل 60 مصابًا جديدًا، وهذه الأرقام لا تشمل القوات النظامية.

 صفوف القوات النظامية 

وتقع الإصابات في صفوف القوات النظامية ضمن المسئولية المباشرة للجيش الإسرائيلي، حيث بلغ عدد الإصابات في صفوف القوات النظامية ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر، بجانب مئات القتلى في صفوف الاحتلال.

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