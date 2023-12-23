تشكيل طنطا لمواجهة النصر في الدور التمهيدي الاخير لكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور تشكيل الفريق المشارك في مباراة النصر القاهري اليوم السبت في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث والاخير لمسابقة كأس مصر علي ملعب طنطا الثانية عصرا.

تشكيل طنطا لمواجهة النصر القاهري

احمد الشيخ

شهاب فتحى

نصر عبدالرازق

ابراهيم جمال

فارس طارق

حسام غالى

محمد السيد

اقطاى عبدالله

محمد حموشة

محمد رمضان

احمد الشامى

ويجلس علي دكة البدلاء كلا من :

احمد على

احمد حسنى

احمد عبدالهادى

اسامة النجار

محمد عاطف

نانا انتوى

محمد شيكا

مصطفى الكومى

بوجى