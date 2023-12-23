وزارة العمل في أسبوع.. مشروع "مهني 2030" وزيادة بأجور "القطاع الخاص"

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد إرسال برقية تهنئة من حسن شحاتة وزير العمل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في فخامته وفوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل في أسبوع.

وزير العمل يهنئ الرئيس

بعث حسن شحاتة وزير العمل، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في وفوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، وجاء نصها كالتالي: "يسعدنى وجميع عمال مصر أن أتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد".

وزارة العمل في أسبوع

تدريب "قطاع الأعمال"

شهد حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقده في إحدى قاعات وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة،حيث تناولت "الدورة التدريبية" توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.

وزارة العمل في أسبوع

احتفالية "ليوني الألمانية" بمرور 25 عامًا في مصر

شارك وزير العمل حسن شحاتة، إدارة شركة ليوني مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات، احتفالية بمناسبة بمرور 25 عامًا على تواجدها بمصر، وتخطيطها للـ 25 عامًا القادمة، بعد وصول حجم استثماراتها في مصر 150 مليون يورو، ويعمل بها 6000 عاما، وتستهدف وصول عدد العمال إلى 10000 عامل مع افتتاح فرعها الجديد في مدينة بدر.

وزارة العمل في أسبوع

إعانات طوارئ العمال وتمويل التدريب والتأهيل

افتتح حسن شحاتة وزير العمل، المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل "، وذلك بالدور الثاني، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبله عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوقين، ووفد من قيادات الوزارة، والعاملين بهما.

وزارة العمل في أسبوع

إطلاق مشروع "مِهني 2030" لتطوير منظومة التدريب المهني

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" خلال أيام، بمشاركة مع "القطاع الخاص"، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات "السوق"، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية، والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.

وزارة العمل في أسبوع

الحد الأدنى للأجور

وجه حسن شحاتة وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال شحاتة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا استثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وزارة العمل في أسبوع

إطلاق الدليل القضائي

شاركت وزارة العمل في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، في أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس، والتى نظمتها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة العمل، وزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري، إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لاحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والتى تعنى بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطني.

التزام مصر بالمعايير الدولية

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل، قائلًا إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

وزارة العمل في أسبوع

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

شاركت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة التى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقي، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من مسؤولى الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.