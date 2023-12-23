قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق

بسبب الحرب ​​على غزة

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بإغلاق البحر المتوسط وعدد من الممرات المائية الأخرى بسبب الحرب ​​على قطاع غزة.

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، قال قائد في الحرس الثوري إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن الجنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله إن البحر الأحمر تحول إلى كابوس للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مضيفًا "سيتعين عليهم قريبًا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى".

يأتي ذلك وسط هجمات مليشيات الحوثي على سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن إيران متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأضاف البيت الأبيض، أن إيران تقدم أنظمة جوية مسيرة وصواريخ كروز وأخرى باليستية ضد السفن للحوثيين، لافتًا إلى أن صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات جنوبي إسرائيل يمكن ربطها بإيران.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عقد مؤتمر طهران الدولي، اليوم السبت، لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المساعي الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف كنعاني، أن هذا المؤتمر الدولي يستمر يوما واحدا ويشارك فيه مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم، معتبرا عقد هذا المؤتمر "يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وشعب غزة البطل".

وقال إن الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالبي العدالة والضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.