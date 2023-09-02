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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة وقود مهرب في الخليج

مياه الخليج
مياه الخليج

قامت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة محملة بوقود مهرب في مياه الخليج، وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت.

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ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان الساحلية جنوب إيران، مجتبى قهرماني قوله "عثر على أكثر من 50 ألف ليتر من الوقود المهرب".

وأشار المسؤول الإيراني إلى اعتقال 4 اشخاص على صلة بهذه القضية، وكشف وضبط شحنة تزيد عن 50 الف ليتر من الوقود المهرب كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها.
ولم يكشف على الفور عن مصدر السفينة أو تاريخ العملية.

ولفت قهرماني إلى أنه سيتم بعد الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السفينة، تحديد العقوبات والغرامة اللازمة، وأيضا مصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة "الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية".

 

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