حصاد 2023.. الدولار يرتفع 5 جنيهات بالبنوك و 20 بالسوق السوداء

خلال عام واحد، ارتفع الدولار الضعف بالسوق السوداء، وهو ما انعكس بالسلب على السلع كافة، إذ شهدت 2023 ارتفاع كبير بنسب التضخم العالمي الذي أدى لتراجع مستوى المعيشة، نتيجة زيادة أسعار المنتجات.

وارتفع سعر الدولار بالبنوك حوالي 5 جنيهات خلال عام، وفي السوق السوداء ارتفع حوالي 20 جنيهًا إذ تجاوز سعره الـ50 جنيهًا في نهاية 2023.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الفارق في أسعار الدولار بالبنوك وبالسوق السوداء في بداية ونهاية 2023.

أسعار الدولار في 1 يناير 2023

البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 24.68 جنيه.

سعر البيع:- 24.76 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:- 24.66 جنيه.

سعر البيع:-24.71 جنيه.

البنك التجاري الدولي "CIB"

سعر الشراء:-24.70 جنيه.

سعر البيع:-24.77 جنيه.

بنك مصر

سعر الشراء:-24.66 جنيه.

سعر البيع:-24.71 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء:-24.72 جنيه.

سعر البيع:-24.77 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء:-24.74 جنيه.

سعر البيع:- 24.77 جنيه.

الدولار يرتفع 5 جنيهات بالبنوك و 25 بالسوق السوداء

أسعار الدولار اليوم بالتزامن مع نهاية 2023

البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 30.82 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

البنك التجارى الدولى "CIB"

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.