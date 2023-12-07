آخرهم ناهد فريد شوقي.. نجوم غيبهم الموت في 2023

الموت، ذلك اللهو الخفي الذي يسلب الأرواح دون سابق إنذار، ويغيب عنا الحبايب دون رحمة، ولكنها مشيئة الله عز وجل، التي ليس لنا بها يد.

وشهد عام 2023، رحيل العديد من بيننا وانتقالهم إلى سجلات الموتى، ومن بينها نجوم عشقهم الجمهور وأحبوا فنهم وظهورهم على الشاشة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، النجوم الذين غيبهم الموت في 2023.

الفنانة شيرين الطحان

توفت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، في 7 أبريل 2023، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الفنان مصطفى درويش

توفى الفنان مصطفى درويش في 1 مايو 2023، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

الفنان علاء عبدالخالق

توفى نجم التسعينيات الفنان علاء عبدالخالق، في 4 يوليو 2023، بعد صراع مع المرض.

الفنان أشرف مصيلحي

توفى الفنان أشرف مصيلحي، في 17 سبتمبر 2023، بعد معاناة مع مرض السرطان.

الفنان محمد فريد

توفى الفنان محمد فريد، في 30 سبتمبر 2023، نتيجة أزمة صحية، إذ كان يعاني من مشاكل سوء التغذية وضعف الأوردة.

الفنان عثمان محمد علي

توفى الفنان عثمان محمد علي، في 12 نوفمبر 2023، عن عمر يناهز الـ88 عامًا.

الفنان طارق عبدالعزيز

توفى الفنان طارق عبدالعزيز، في 26 نوفمبر 2023، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تصويره لمشاهده بأحد الأعمال الفنية، حيث أصيب بتشنجات نقل على إثرها للمستشفى، وفارق الحياة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

الفنان أشرف عبدالغفور

توفى الفنان أشرف عبد الغفور، في 3 ديسمبر 2023، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، في حادث سير على طريق المحور بمدينة الشيخ زايد.

المنتجة ناهد فريد شوقي

توفت المنتجة ناهد فريد شوقي، نجلة الفنان الكبير فريد شوقي، والفنانة القديرة هدى سلطان، في 5 ديسمبر 2023، عن عمر يناهز 72 عامًا