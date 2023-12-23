السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع اللبناني: إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل المباني والسيارات في بيروت

الدفاع اللبناني
الدفاع اللبناني

أعلنت مديرية الدفاع المدني اللبنانية أن عناصرها من كافة الوحدات البرية والبحرية، تمكنوا من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل الأبنية السكنية، كما تم سحب العديد من السيارات التي حاصرتها السيول في منطقة الكرنتينا بالعاصمة بيروت بسبب ارتفاع منسوب المياه بسبب اقفال منفذ النهر نظرا لكمية الأمطار الهائلة.

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وأوضح الدفاع المدني اللبناني أنه تم التأكد من سلامة المواطنين الذين كانوا محاصرين على سطح أحد المباني وعملت زوارق الإنقاذ البحري على نقلهم إلى بر الأمان ولم يسجل وقوع أي إصابات باستثناء مصاب واحد تم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للدفاع المدني. 

ويواصل عناصر الدفاع المدني العمل على تأمين السلامة العامة في الموقع، وسحب السيارات التي أغرقتها السيول بكافة الامكانيات المتوفرة لديهم.

 

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