الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات جنوب لبنان

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

قُتل 3 جنود إسرائيليين وإصايب 4 آخرين نتيجة قصف واشتباكات في جنوب لبنان، وسط اشتداد المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

 

وحسب العربية، أنه خلال عملية إخلاء المصابين من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ عليهم من الجنوب، حدث اشتباك بين مسلحي حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود.

 

وانطلقت، اليوم الجمعة، صفارات الإنذار في المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ببلدة الناقورة الحدودية بجنوب البلاد، عقب قصف إسرائيلي استهدف المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، ولم يصدر اليونيفيل تعليقا على الفور.

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