إطلاق 24 صاروخًا من لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية

أفاد إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، بانطلاق 24 صاروخا من لبنان تجاه المستوطنات.

الولايات المتحدة

أضاف أن الولايات المتحدة محبطة من التقدم البطيء جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وكانت تعتقد أنه سيقطع مسافة أطول في هذه الفترة.

الحرب في غزة

وتابع: “إسرائيل محبطة من التسريبات الأمريكية لموعد الانتقال إلى المرحلة المقبلة من الحرب في غزة لأنها تعطي أملا لحماس”.

جدير بالذكر أن فراس ياغي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، قال أمس إن المقاومة الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها سيطرت عليها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال تلقى خسائر فادحة ستجبره على وقف إطلاق النار في غزة قريبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكنه أن يتخذ قرارًا بوقف إطلاق النار في فلسطين وحده، مفسرًا ذلك بأن حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة لن تسمح بذلك على الإطلاق.

وتابع أن أمريكا طالبت مرارًا وتكرارًا بأن تفتش إسرائيل كل شاحنة مساعدات تريد الدخول إلى قطاع غزة، لذلك جميع المجادلات التي تتم داخل مجلس الأمن تشير إلى أنه لن يكون هناك قرار جذري بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين.

ولفت، إلى أن الرأي العام الإسرائيلي مشبع بالتحريض ويريد الانتقام من الشعب الفلسطيني، وغير مكتفي بشلالات الدماء السائلة من شهداء القطاع منذ أكثر من 70 يومًا.

وواصل: "الفئة الوحيدة التي تطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين هم أهالي الأسرى في فلسطين، حيث تريد الحصول على أبنائهم بأي ثمن".