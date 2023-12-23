السبت 23 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: إسرائيل لا تستطيع القضاء على حماس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن إسرائيل تبحث عن النصر المفقود، حيث إنها تبحث عن إعادة الاعتبار بعد الهزيمة الساحقة التي مُنيت بها في غلاف غزة.

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نتنياهو يريد إطالة الحرب 

وأضاف العجرمي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن نتنياهو يريد إطالة الحرب من أجل تحقيق الانتصار، لأن إطالة الحرب دون تحقيق انتصار ستكون كارثة عليه، منوهًا بأنه يريد إطالة الحرب حتى ينسى الناس الهزيمة المرة التي منيت بها إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

تدمير قطاع غزة 

وأوضح وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق أن إطالة الحرب لا تشكل في حد ذاتها هدفًا بقدر ما أن الهدف هو تحقيق إنجاز ما، وهذا الإنجاز هو تدمير كل قطاع غزة من أجل القضاء على البنى التحتية للفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حماس.

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