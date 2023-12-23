أبو الغيط: قرار مجلس الأمن بشأن غزة جاء متأخرًا

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن برقم 2272، أمس الجمعة، الذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة - قد جاء متأخرًا، وأنه ما زال بعيدًا عن المطلوب تحقيقه، وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع.

قال الأمين العام، في بيان له اليوم السبت - إن القرار هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر، خصوصًا النساء والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافيًا لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية، خصوصًا أنه لا يتضمن وقفًا لإطلاق النار.

أضاف، أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل، مشدًا على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.

أشار أبو الغيط إلى أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في غزة.

شدد الأمين العام للجامعة العربية على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مطالبًا الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية، بدلاً من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنزال عقاب جماعي وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.