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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

المسابقة العالمية الـ 30.. وكيل الأزهر: القرآن الكريم هو العمل الدائم والمعجزة الخالدة

جانب من فعاليات المسابقة
جانب من فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن كتاب الله جمع الحضور في هذه المسابقة العالمية، فلأحكامه نعمل ونخضع ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حبل الله المتين والصراط المستقيم.

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كلمة وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

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وزير الأوقاف: الابتهال جزء لا يتجزأ من أنشطتنا الدعوية

جاء ذلك في كلمة "الضويني" في كلمته نيابة عن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، خلال فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بمشاركة نحو 64 دولة، والتي انعقدت بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن مركز مصر الثقافي الإسلامي جاء ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة، معربا عن تهنئته بتجديد الثقة بالرئيس السيسي وتوليه فترة رئاسية جديدة.

نقل تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

وحرص وكيل الأزهر على نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعواته الصادقة لحفظة كتاب الله.

كما أكد أن المسابقة تؤكد أن خطوات التجديد من المؤسسات الدينية في إطار فهم القرآن معنى وفهما، لافتا إلى أن اختيار فرع الأسر القرآنية دليل على أهمية الترابط الأسري التي تعين بعضها البعض على حفظ كتاب الله.

وتابع: "القرآن الكريم هو العمل الدائم والمعجزة الخالدة التي تعين الأمة وتحفظ أبناءها، وإن تواتر القرآن دليل على أننا أمة لها تاريخ، وفصاحة ألفاظه تذكرنا بأننا أمة العلم والعمل".

وأضاف: "نسأل الله الفرج وينصر الأخوة في فلسطين".

واختتم وكيل الأزهر كلمته قائلا :" أهنئ أهل القرآن وأبشرهم بمنزلتهم من الله فهم أهل الله وخاصته، فمن لم يفز بالجائزة فقد فاز بكتاب الله "

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