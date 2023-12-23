اليوم.. ختام منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة بمشاركة سمر حمزة ونجوم المنتخب

تختتم اليوم السبت منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

وأوضح الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد الاتحاد المصري للمصارعة أن اليوم الختامي سيشهد منافسات قوية في المصارعة الحرة والنسائية في ظل مشاركة عدد كبير من ابطال العالم ونجوم المنتخبات الوطنية.

وقال علام أن منافسات المصارعة الحرة والنسائية اليوم ستشهد مشاركة بطلة العالم للمصارعة النسائية سمر حمزة، بجانب مشاركة ثنائي منتخب المصارعة الحرة يوسف حميدة و ضياء جودة .

وأكد سكرتير عام اتحاد المصارعة أن بطولة الجمهورية هذا العام شهدت منافسات قوية وظهرت بشكل مميز في ظل حرص مجلس إدارة الاتحاد على تنظيم بطولة تليق بنجوم مصر في اللعبة وتمحهم الثقة قبل المشاركة في بطولة افريقيا بالقاهرة والدورة التأهلية لأولمبياد باريس 2024.

واتم علام بأن منافسات اليوم الثالث بالبطولة أمس أسفرت عن النتائج التالية:

فوز علاء علي شيبه بالمركز الأول في منافسات وزن 57 كجم مصارعة حرة وفوز عمر محمد بالمركز الأول في منافسات وزن 65 كجم، بينما حقق عمرو رضا المركز الأول في منافسات وزن 74، واحتل أحمد خالد المركز الأول في منافسات وزن 86 كجم وأخيرا جاء مصطفي علي في المركز الأول بمنافسات وزن 97 كجم.

وكانت منافسات اليوم الأول للكبار للمصارعة الرومانية قد اسفرت عن فوز كل من: شعبان صافي لاعب المؤسسة العسكرية بالسويس بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم، وادهم غريب لاعب النادي الأوليمبي بذهبية منافسات وزن 63كجم، و عماد غالي لاعب المشروع القومي بكفر الشيخ بذهبية وزن 72كجم، وسامي سمرة لاعب طلائع الجيش بذهبية وزن 82كجم ومحمد جبر لاعب الاتصالات بذهبية وزن 97كجم.

بينما أسفرت منافسات اليوم الثاني أمس عن فوز مؤمن احمد لاعب المنيا بذهبية منافسات وزن 69 وحقق عبدالرحمن احمد لاعب الأولمبي المركز الأول في منافسات وزن 67 كجم، وفي منافسات وزن 77كجم حقق محمود خالد لاعب القاهرة المركز الأول، وحقق صلاح الدين محمد المركز الأول في منافسات وزن 130كجم .

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.