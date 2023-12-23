تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال قبل صدام الليلة بالدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "الأنفيلد" حيث يستضيف فريق ليفربول نظيره آرسنال في صدام كروي مشتعل ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك الفريقان تاريخ كبير في تاريخ الموجهات، حيث يبرز التاريخ التقارب الفني في تاريخ الموجهات مما ينبئ بندية كبيرة بين الطرفين.

تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال

سبق وأن ألتقي فريقي ليفربول وأرسنال من قبل في 205 مباراة، وتمكن الريدز من تحقيق الفوز في 77 لقاء، بينما فاز أرسنال في 70 مباراة.

كما حضر التعادل بين فريقي أرسنال وليفربول في 58 مباراة.

ويأتي أبرز النتائج الكبيرة بين الفريقين، عندما حقق فريق أرسنال الفوز علي ليفربول بنتيجة 8-1، وذلك في موسم 1934/1935.

كما يسجل أرسنال ثاني أكبر نتيجة أيضًا في لقاءات الفريقين، بعدما فاز في موسم 1928/1929 بنتيجة 6-3.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة الليلة.