محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"

نظم قصر ثقافة المعابدة بمحافظة أسيوط، برئاسة منصور عبد الحكيم محاضرة تثقيفية بعنوان " كيفية التعامل مع الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة " وذلك بمقر مدرسة الوحدة بالمعابدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة أسيوط.

والتى حاضرها بها رمضان عبد المحسن، والذي اوضح أنه هناك عدة طرق للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال الصغار والمراهقين، وتتمثل في عدم الخوف من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وان التعامل معهم بطريقة طبيعية.

وذلك لأن بعض الأطفال والمراهقين يشكون أن لديهم شعوراً غير واثق تجاه إعاقتهم وان يكون الحديث مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بذات الطريقة التي يتم بها التحدث مع أي طفل طبيعي آخر، دون استخدام أي تعبيرات طفولية أو نبرة صوت غير مناسبة معهم.

واختتم حديثه موجهاً بعض النصائح الهامة قائلاً أن اهمية التعرف على نقاط القوة لديهم ثمّ تشجيعهم على إظهار مواهبهم وتنميتها.