إعادة فتح شارع فيصل بعد انتهاء أعمال تدعيم شبكات الكهرباء

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، صباح اليوم السبت، إعادة فتح شارع الملك فيصل كليًا بعد انتهاء اعمال تدعيم شبكات الكهرباء.

كانت إدارة المرور أغلقت شارع فيصل جزئيًا وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (66) لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية؛ يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديدًا أمام محطة وقود توتال علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية.

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

دفع مخالفات المرور.. سهلت وزارة الداخلية على المواطنين دفع المخالفة المرورية عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة، كما أتاحت عبر الإنترنت معرفة قيمة المخالفات المطلوب سدادها وأماكن وقوعها بالتصوير عبر رادارات حديثة، للحد من وقوع حوادث على الطرق ومعاقبة المخالفين.

وضعت وزارة الداخلية في أولوياتها العمل على التسهيل على المواطنين دفع مخالفات المرور بما يوفر الوقت والجهد والتزاحم أمام المصالح والهيئات الحكومية بجانب السرعة والسهولة في تقديم الخدمة للمواطن.

الاستعلام عن مخالفات المرور

بإمكانية مالكي السيارة الآن أن يدخل على الموقع الالكتروني المخصص لخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها من خلال عدة خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية، واختيار خدمات المرور، لـدفع مخالفات المرور والاستعلام عن دفع مخالفات المرور، وبعدها تحديد الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، وأيضا تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

بعد ذلك يجب عليك إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها، بعدها يطلب منك إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف، ومن ثم الضغط على إجمالي المخالفات، بعد ذلك يظهر على الشاشة إجمالي قيم المخالفات والرسوم القضائية المستحقة عليها ودفع مخالفات المرور.

وبالضغط على طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات، يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق، واستكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة ودفع مخالفات المرور.

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.