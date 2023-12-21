آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 .

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا رسميا لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 (اضغط هنا).

ولتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب استخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب.

ويمكن الحصول على البريد الإلكتروني الموحد وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب (من هنا) .



ضرورة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الصف الشهادة الإعدادية ضروري لدخول الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى ميكنة أعمال الامتحانات بشكل عام منذ سنوات، لذلك أصبح تسجيل الطالب استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية جزءًا أصيلًا من أعمال الامتحانات ودونها لن يدخل الطالب الاختبارات سواء فى الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول، ومن ثم يستطيع الطالب دخول اختبار الفصلين الدراسيين الأول والثانى من العام الدراسى الحالى 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم بضرورة على أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ الاستمارة.

تعليمات استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتهت للمديريات التعليمية في خطاب رسمي، فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023).

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن ذلك حرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة جميع المستندات الخاصة بإستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ( نظامي / منازل ) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر.



- موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.

- قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة ( كود المعلم/ الاسم/ رقم الموبايل به واتساب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

- التنبية على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2023 باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب. والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة ، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.



- التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.



- قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى الإدارة ، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة .

