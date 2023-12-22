السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ختام دورة تدريبية على منظومة ميكنة ألبان الأطفال بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

إختتمت بصحة الدقهلية  فعاليات الدورة التدريبية على منظومة ميكنة البان الأطفال و التى نظمتها بالتنسيق بين مركز المعلومات وادارة رعاية الأمومة والطفولة 

استمرت الدورة على مدار 5 ايام خلال الفترة من 16/12/2023 إلى 21/12/2023  وذلك بمعمل  تدريب ICDl الخاص بمديرية الصحة 


شارك بالدورة نحو 90 متدرباً من بينهم  36 طبيباً  من الادارات و 36 صيدلياً  مشاركاً فى برنامج ميكنه البان الأطفال المدعمه وكذلك فريق اداره رعايه الامومه والطفوله ومركز المعلومات. 


يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذ المخطط القومى للتحول الرقمى .

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