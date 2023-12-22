ختام دورة تدريبية على منظومة ميكنة ألبان الأطفال بالدقهلية

إختتمت بصحة الدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على منظومة ميكنة البان الأطفال و التى نظمتها بالتنسيق بين مركز المعلومات وادارة رعاية الأمومة والطفولة

استمرت الدورة على مدار 5 ايام خلال الفترة من 16/12/2023 إلى 21/12/2023 وذلك بمعمل تدريب ICDl الخاص بمديرية الصحة



شارك بالدورة نحو 90 متدرباً من بينهم 36 طبيباً من الادارات و 36 صيدلياً مشاركاً فى برنامج ميكنه البان الأطفال المدعمه وكذلك فريق اداره رعايه الامومه والطفوله ومركز المعلومات.



يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذ المخطط القومى للتحول الرقمى .