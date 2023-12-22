الأهلي يتقلد الميدالية البرونزية في حفل ختام مونديال الأندية

تقلد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الميداليات البرونزية في حفل ختام بطولة كأس العالم ‏للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية، بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، وجياني ‏إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

وصعد الأهلي على منصة التتويج بمونديال الأندية بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة ‏أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل في جدة.

‏ وتوج مانشستر سيتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فلومينينسي البرازيلي في ‏المركز الثاني وحل الأهلي في المركز الثالث.‏