الأهلي يتقلد الميدالية البرونزية في حفل ختام مونديال الأندية
تقلد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الميداليات البرونزية في حفل ختام بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية، بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وصعد الأهلي على منصة التتويج بمونديال الأندية بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.
وتوج مانشستر سيتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فلومينينسي البرازيلي في المركز الثاني وحل الأهلي في المركز الثالث.