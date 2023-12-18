"الكل مقابل الجميع".. حركة فتح تكشف عن صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، أن عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مؤقت يعتمد على مدى استجابة الطرف الإسرائيلي لشروط المقاومة، منوهًا بأن الصفقة الجديدة لن يكون هناك أي سقف منخفض من قبل المقاومة، حيث إن المقاومة وضحت خطوطهم العريضة في أكثر من موقف.

تعليق فتح على صفقة تبادل الأسرى

وأشار إلى أن المقاومة الآن تتحدث عن تبادل للأسرى الجنود والضباط والحديث سيكون مختلف تمامًا ويكون الشرط العريضة للمقاومة الفلسطينية "الكل مقابل الكل"، موضحًا أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن تتحدث عن الصفقة إلا أن كان هناك استعداد من قبل الاحتلال بأن يقابل هذا بالتفاوض على كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل كل الأسرى الإسرائيليين.

وشدد المتحدث باسم حركة فتح، على أن بعد فترة من الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى كان هناك تحرك وانقضاض من قبل الاحتلال على غزة ورهانوا على أن المقاومة ستغير طريقة التفاوض وقواعد المفاوضات، إلا أن الموقف ظل ثابت، مؤكدًا أن هناك ضغط متواصل من قبل أهالي الأسرى الإسرائيلي والذي يأتي بشكل كبير من داخل دولة الاحتلال، والذي جعلهم يفتحون مسار للتفاوض.

وأشار إلى انه خلال ما يزيد عن الـ70 يوم كان هناك عدد كبير من القتلى مدنيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي والعدوان الغاشم على المدنيين في قطاع غزة، موضحًا أنه في إحدى المقابلات التلفزيونية تحدث أحد الضباط الإسرائيليين عن استهداف المدنيين في قطاع غزة بقصد بغية إرهابهم وإعادة توازن الرعب، وهو نهج لدى جيش الاحتلال ولم يستمعوا لكل من تحدث عن وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح،: "السلطة الفلسطينية لم تتخل يوما عن غزة.. وسنجد الأدوات التي نتوافق عليها لإدارة شئون البلاد تحت راية منظمة التحرير".