حركة فتح: الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه والاحتلال لن يستطيع إبادته

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحلول الأمنية والعسكرية لم تجلب الأمن والسلام، وعلى الإدارة الأمريكية أن تقف مع العدالة الإنسانية.

الشعب الفلسطيني:

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الشعب الفلسطيني له حقوقه، والاحتلال اعتدى على مقدساته وسرق أراضيه، وتابع الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه والاحتلال لن يستطيع إبادته".

الانتخابات الفلسطينية:

واصل المتحدث باسم حركة فتح: "بوابة الإصلاح للسلطة تأتي من خلال انتخابات، والاحتلال هو من عطل الانتخابات الفلسطينية، وهو من ألغى كل الاتفاقات السياسية التي وقعت مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح "حمايل"، أن هناك سلطة فلسطينية بحاجة إلى عمل وإعادة تدوير، ولكن من أضعف هذه السلطة، وحاصرها ماليًا، فالاحتلال هو من ألغى كل الاتفاقات السياسية التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، أوسلو ألغى باقتحام المسجد الأقصى، وتسليح المستوطنين، وغيرها من مظاهر الاحتلال.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تحيزها للاحتلال، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم، وليس فقط على الشعب الفلسطيني.