"مبنرجعش إيدينا فاضية".. خالد أبو بكر: النادي الأهلي راجع ببرونزية و2.5 مليون دولار

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن سعادته بإحراز النادي الأهلي، المركز الثالث في مونديال الأندية 2023 التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 4-2.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن :"النادي الاهلي قدم أداء مميز، ويستحق الفوز، دا أعظم نادي في الكون، علم الناس".

وأشاد بالأداء المميز للاعبي الأهلي، وخاصة علي معلول، مشيرًا إلى أنه سيسجل بأحرف من ذهب في تاريخ اللاعبين المحترفين في النادي الأهلي، ومشيدًا بجهور النادي الأحمر، قائلًا:" عاملين ملحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا نقول بعد كل ما قيل، أمر مشرف جدًا والجميع سعيد، وشكرًا لكل الناس اللي بتقف مع النادي الأهلي من قلبها".

ومازح خالد أبو بكر، قائلًا: "الأهلي راجع بـ 2.5 مليون دولار، مبنرجعش إيدينا فاضية، 2.5 مليون دولار وميدالية برونزية، وبنجيب عملة صعبة وبنساهم في حل أزمة العملة".