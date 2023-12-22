تعرف على أرقام الأهلي المونديالية بعد حسم الميدالية البرونزية

حسم الأهلي الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد فوزه على اوروا الياباني برباعية مقابل هدفين اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وفي تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، أحرز لاعبو الأهلي 31 هدفًا، أحرزها 14 لاعبًا من الأهلي وهدفين عكسيين، تصدر القائمة محمد أبو تريكة برصيد أربعة أهداف، يليه فلافيو أمادو وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم وعلي معلول برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، وعماد متعب وبيرسي تاو هدفين لكل منهما، وهدف واحد لكل من السيد حمدي ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور، وهدفين عكسيين أحرزهما فاوستو بينتو لاعب باتشوكا في مرمى فريقه، ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا ريد دياموندز في مرمى فريقه.

جدير بالذكر أن اثنين من لاعبي الأهلي أحرزا أهدافًا في البطولة لفرق أخرى، أحرز حسين الشحات هدفًا وهو في صفوف العين الإماراتي عام 2018، وأحرز بيرسي تاو هدفًا وهو في صفوف صن داونز الجنوب إفريقي عام 2016.