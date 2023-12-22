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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي الأهلي يعادل رقم سيرجيو راموس في مونديال الأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

تساوى ياسر إبراهيم وعلي معلول، مدافعا النادي الأهلي، مع الإسباني سرجيو راموس في قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

حسم الأهلي الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد  فوزه على اوروا الياباني برباعية مقابل هدفين اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

سجل ياسر إبراهيم هدفين في مرمى الهلال السعودي عام 2021، وهدفًا في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني في نسخة البطولة في 2023، وسجل علي معلول هدفًا في مرمى ريال مدريد في نسخة بطولة 2022، وهدفين في نسخة بطولة 2023 الأول في مرمى اتحاد جدة السعودي والثاني في مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني، أما سرجيو راموس فسجل هدفين في مرمى كروز أزول المكسيكي وسان لورينزو الأرجنتيني في نسخة 2014، وهدفًا في مرمى العين الإماراتي نسخة 2018.

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