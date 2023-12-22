الداخلية : تنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83916) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (337) حكم جناية.(26560) حكم حبس جزئى.(4555) حكم حبس مستأنف.(41485) حكم غرامة.(10979) مخالفة.

وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الامنية بالدقهلية، من ضبط 5 أشخاص حال حفرهم وتنقيبهم عن الآثار بمنطقة تل المقدام مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وبحوزتهم أدوات الحفر،وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من امدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أحمد.ك.م"،38 عاما، مشرف أمن بهيئة الآثار منطقة الدقهلية ومقيم قرية هلا دائرة المركز بتمكنه بمعاونة بعض الأهالي من ضبط 5 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار بمنطقة تل المقدام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت مر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ضبط كل من: "تامر.م.ش.ع"، 43 عاما، عامل و"تامر.ع.إ.هـ"، 38 عاما، عامل، و"أحمد.س.ر.ع"، 33عاما، سائق توكتوك، و"طارق.ص.ك.ح"،37 عاما، نجار وجميعهم يقيمون بقرية ميت القرشي دائرة المركز.

وتبين تمكن مشرف الأمن بمعاونة الأهالي من ضبطهم حال شروعهم بالبدء في الحفر بمنطقة آثار تل كفر المقدام وبحوزتهم بعض أدوات الحفر وتوك توك بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بتنقيبهم عن الآثار في تلك المنطقة وحيازتهم للأدوات بقصد التنقيب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.