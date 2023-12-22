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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مندوب مصر بمجلس الأمن: “لا يمكن ترك مساعدات غزة رهينة لإسرائيل”

مندوب مصر لدى مجلس
مندوب مصر لدى مجلس الأمن

ألقى مندوب مصر لدى مجلس الأمن كلمة، اليوم الجمعة، قال فيها "نثمن قرار مجلس الأمن بإنشاء آلية أممية داخل غزة؛ لضمان تسهيل إيصال المساعدات للقطاع".

وأضاف مندوب مصر، خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنعقدة اليوم: "لا يجب أن يتم ترك العمل الإنساني وإدخال المساعدات رهينة لسلطة الأمر الواقع غير المحايدة".

أما مندوب فلسطين بمجلس الأمن، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، أن شاحنات المساعدات الإنسانية متكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح.

و أكد مندوب فلسطين أن:"مصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

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