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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل عرض ضمك السعودي لضم الشناوي من الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامي إسلام صادق عن مفاجأة كبرى بشأن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

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وقال صادق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:

" محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي تلقى عرضاً من نادي ضمَك السعودي مقابل 5 مليون دولار للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024".

وأضاف: " مسؤولو نادي ضمَك السعودي تواصلوا مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال تواجده مع الفريق في المملكة العربية السعودية لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً ، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو القلعة الحمراء الأمر عقب نهاية مشوار الأحمر في البطولة والعودة إلى القاهرة".

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