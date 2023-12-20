الأهلي يرفض رحيل محمد الشناوي في يناير

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اهتمام ولكنه لم يرتقي للمستوى الرسمي، والأهلي لن يوافق على التفريط في خدمات الشناوي، في الميركاتو الشتوي حال وصول عرض رسمي".

وأضاف أمير هشام: "جلسة الشناوي مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لم يتم التحدث فيها عن عروض اللاعب".