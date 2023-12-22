الأولمبية تهنىء الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهيره وأعضائه بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية

وحقق الأهلي الفوز على فريق أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية