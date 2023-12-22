بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي يلا شوت
مباشر الآن يلا شوت.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي (0-0) في نهائي كأس العالم للأندية
مباشر الآن يلا شوت.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي (0-0) في نهائي كأس العالم للأندية يستعد مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا لتحقيق إنجاز جديد بالظفر بلقب كأس العالم للأندية الأول في تاريخ النادي حين يلتقي نادي فلومينينسي البرازيلي في نهائي المسابقة.
حقق بيب اللقب من قبل 3 مرات إجمالًا، (مرتين مع برشلونة، مرة مع بايرن ميونخ) حيث، يتربع على رأس قائمة أكثر المدربين تتويجًا باللقب رفقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ويطمح بيب جوارديولا من كتابة اسمه في تاريخ النادي الإنجليزي بحصوله على أول بطولة كأس عالم للأندية في تاريخ الستيزينز، والخامس في تاريخه بعد تحقيقه أربع مرات مع برشلونة الإسباني.
بينما يأمل فريق فلومينينسي ليكون خامس فريق برازيلي حصولاً على لقب بطولة كأس العالم للأندية، بعد نجاح كورنثيانز في التتويج باللقب مرتين، كما حصد كل من إنترناسيونال وساو باولو، اللقب مرة واحدة.
ويقود الحكم البولندى سيمون مارشينياك المباراة النهائية لمونديال الأندية 2023، والذي قاد كأس العالم 2022 بقطر، ويعاونه كل من توماسز ليستكيويتز وآدم كوبسيك، والحكم الرابع الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي يلا شوت
نجح فريق مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، في قص شريط مبارياته بكأس العالم للأندية، بتحقيق فوزاً كبيراً ومستحقاً، على أوراوا رد ديموندز بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي المونديال.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا
بينما حقق فريق فلومينينسي البرازيلي، فوزاً صعباً أمام النادي الأهلي بثنائية نظيفة، ليضرب موعداً نارياً في نهائي تلك النسخة من المونديال أمام فريق مانشستر سيتي وكتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
معلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023
قررت مجموعة قنوات SSC Sports اسناد التعليق على مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، إلى رؤوف خليفة، وذلك للتعليق على أحداث اللقاء.
تردد قناة ssc sport نايل سات
تردد قناة ssc عربسات
تردد قناة ssc على بدر سات
التردد: 12523
معدل الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: العرب سات
التردد: 12380
تشكيل فلومينينسي البرازيلي المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية
|حراسة المرمي
|فابيو
|خط الدفاع
|صامويل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو
|خط الوسط
|أندري، ماتيوس، مارتينيلي، جون أرياس، جانسو، كينو
|خط الهجوم
|جيرمان كانو
رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا
تشكيل مانشستر سيتي الإنجليزي المتوقع لنهائي كأس العالم للأندية
|حراسة المرمى
|إيدرسون
|خط الدفاع
|ناثان آكي، جون ستونز، روبن دياز، كايل ووكر
|خط الوسط
|رودي، برناردو سيلفا، نونيز
|خط الهجوم
|فيل فودين، جاك جريليش، جوليان ألفاريز
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