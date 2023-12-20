الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 (قدّم الآن)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024. 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024. 

رسوم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وآخر موعد لتسجيل الاستمارة

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء الماضي، باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023 .

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا رسميا لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024  (اضغط هنا).  

ولتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب استخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب. 

ويمكن الحصول على البريد الإلكتروني الموحد وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب (من هنا). 
 

تدقيق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 

أكدت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الصف الشهادة الإعدادية ضروري لدخول الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى ميكنة أعمال الامتحانات بشكل عام منذ سنوات، لذلك أصبح تسجيل الطالب استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية جزءًا أصيلًا من أعمال الامتحانات ودونها لن يدخل الطالب الاختبارات سواء فى الفصل الدراسي الأول أو الثاني. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول، ومن ثم يستطيع الطالب دخول اختبار الفصلين الدراسيين الأول والثانى من العام الدراسى الحالى 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم  على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية. 

وشددت وزارة التربية والتعليم بضرورة على أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ الاستمارة.
 

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