الأهلي يضرب أوراوا برباعية تاريخية ويتوج ببرونزية كأس العالم للأندية

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثم جاء هدف التعزيز في الدقيقة 25 عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول جاء هدف تقليص الفارق لفريق أوراوا عن طريق اللاعب كانتي، لتصبح النتيجة 2-1 مستغلا خطأ دفاعي من علي معلول، ثم جاء الهدف الثاني والتعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 تسبب فيها محمد هاني.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة سجل يوشيو كويزومي الهدف الثالث للأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يتمكن النجم التونسي الدولي علي معلول من اقتناص الهدف الرابع للأهلي في اللحظات الأخيرة من ضربة حرة رائعة.

بهذا الفوز يتوج الأهلي ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية، بينما يحصل فريق أوراوا على المركز الرابع، على أن تقام مباراة المركزين الأول والثاني بين مانشستر ستي وفلومينينسي في الثامنة مساء.