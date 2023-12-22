الأهلي يتقدم على أوراوا بثنائية في الشوط الأول

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا على أوراوا بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

تقدم الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم بهدف مبكر في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثم جاء هدف التعزيز في الدقيقة 25 من الشوط الأول عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول جاء هدف تقليص الفارق لفريق أوراوا عن طريق اللاعب كانتي، لتصبح النتيجة 2-1 مستغلًا خطأً دفاعيًا من علي معلول.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

يتحفز المارد الأحمر لتحقيق الانتصار على أوراوا من أجل حصد الميدالية البرنزوية للمرة الرابعة في تاريخه، ليعزز مركزه ويصبح أكثر فريق من خارج أوروبا، يصعد لمنصات التتويج بالميداليات في مونديال الأندية.