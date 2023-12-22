الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي وأوراوا الياباني.. أهداف الشوط الأول (شاهد بالفيديو)

الأهلي وأوراوا الياباني
الأهلي وأوراوا الياباني

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

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أوراوا يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف لـ كانتي


تقدم ياسر إبراهيم بالهدف الأول في للأهلي في الدقيقة 19، بينما ضاعف زميله بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول من المباراة.
فيما قلص خوسي كانتي النتيجة للفريق الياباني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء، لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني


 

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