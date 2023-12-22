حرب بين البرهان وحميدتي.. اتهامات متبادلة وتوعد بالقضاء على الدعم السريع

استمرت الحرب الدائرة في السودان، بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وحميدتي قائد الدعم السريع هناك.

البرهان من جهته شدد على أن الجيش لن يوقع اتفاق سلام فيه ذل ومهانة للقوات المسلحة والشعب، موضحا أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، وأنها ستقضي على قوات الدعم السريع.

كما قال البرهان إن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك.

انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان

وكانت الأمم المتحدة حذرت الأربعاء، من وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وسط المعارك قرب ود مدني التي كانت تعد ملاذا آمنا في البلاد، بعد ورود معلومات عن مقتل عشرات المدنيين في هجمات بعضها بدوافع عرقية.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك: "أشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متكررة عن تجاوزات واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأيام القليلة الماضية في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ود مدني".

سيطرة الحوثي على قيادة الفرقة الأولى مشاه

فيما علق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، على سيطرة قواته على قيادة الفرقة الأولى مشاه ومدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، مشيدا بنجاح قواته في توسيع رقعة "الأراضي المحررة".

وقال حميدتي في بيان: "في يوم عظيم وخالد، صادف ذكرى انفجار ثورة ديسمبر المجيدة عام 2019، تمكنت قواتنا الباسلة، في انتصار تاريخي جديد، من تحرير قيادة الفرقة الأولى مشاة ومدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من فلول النظام المباد".