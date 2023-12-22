حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في مواقع متفرقة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

وذكر حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 22-12-2023 تجمّعًا لجنود العدو وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أكثر من 20 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وحسب قنا الغد بأن صافرات الإنذار دوت في الجليل الغربي.

في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي على الهجوم باستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

وسبق أن استهدف حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة «إيفن مناحم» بالأسلحة الصاروخية، إضافة إلى قصف قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة.

ويحاول حزب الله تشتيت الجيش الإسرائيلي دعمًا للشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانًا شرسا في قطاع غزة منذ 77 يومًا، حيث أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، فضلًا عن تشريد عشرات الآلاف من الآمنين في منازلهم.