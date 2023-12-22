مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة نقل بأسوان

لقي شخصين مصرعهما ، وإصابة 13 آخرين، علي طريق أسوان- أبو الحسن الشاذلى، شمال شرق أسوان ، في حادث انقلاب سيارة نقل،وتم نقل الجثامين والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

وكانت البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بانقلاب سيارة نقل بطريق أسوان - أبو الحسن الشاذلي، وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.

ودلت تحريات المباحث، أن الحادث وقع نتيجة لانقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من الأشخاص، نتيجة للسرعة الجنوبية، على طريق أبو الحسن الشاذلى بعد ٨ كيلو.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين هما يثرب أبوبكر محمد 24 سنة، وجثة أخرى مجهولة الهوية، فيما أصيب 13 آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة إدفو، والمصابين إلى مستشفى حورس التخصصى التابع لوزارة الصحة تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 18 شخصًَا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

كما تعرض 18 شخصا للاصابة ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام إلى مأمور مركز شربين بوصول عدد كبير من المصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وانتقل ضباط مباحث مركز شربين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لدائرة المركز، وتبين أن سائق السيارة عبده عبد الفتاح داود، وأثناء سيره انفجرت إطار السيارة ما أدى إلى انقلابه واحداث إصابات مختلفة بالركاب وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى شربين العام وجار تقديم الإسعافات لهم وتقديم العلاج للآخرين، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفي المنصورة العام، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.