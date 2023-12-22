أزهر الغربيةيستعد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتمع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بمديري المراحل التعليمية، وموجهى العموم والموجهين الأوائل بالمنطقة، وذلك لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم السبت ٢٠٢٣/١٢/٢٣.

ومن جانبه وجه رئيس المنطقة الشكر للقائمين على أعمال الامتحانات بالمنطقة، مؤكدا أنه يتابع بنفسه استعدادات المعاهد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مطالبا بضرورة تقديم تقارير متابعة مفصلة لأداء الامتحانات.

كما أشار بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة الامتحانات، للتواصل الفوري والرد علي أي استفسارات بشأن سير عملية الامتحانات، وتذليل كافة المعوقات تيسيرًا على جميع المشرفين على الامتحانات والطلاب.