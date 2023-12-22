أوراوا يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف لـ كانتي

سجل فريق أوراوا الياباني هدف تقليص الفارق أمام الأهلي بالمباراة الجارية الآن على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي في مواجهة لتحديد حسم بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

جاء الهدف في الدقيقة 42 من الشوط الأول عن طريق اللاعب كانتي، لتصبح النتيجة 2-1.

وتقدم الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم بهدف مبكر في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثح جاء هدف التعزيز في الدقيقة 25 من الشوط الأول عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

ويتحفز المارد الأحمر لتحقيق الانتصار على أوراوا من أجل حصد الميدالية البرنزوية للمرة الرابعة في تاريخه، ليعزز مركزه ويصبح أكثر فريق من خارج أوروبا، يصعد لمنصات التتويج بالميداليات في مونديال الأندية.