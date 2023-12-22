هدفي الأهلي أمام أوراوا الياباني في أول نصف ساعة.. فيديو

نجح الأهلي في تسجيل هدفين في مرمى نظيره أوراوا الياباني، خلال النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، والتي تُلعب خلال الوقت الراهن، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.



أحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19، بينما أضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول من المباراة.

هدفي الأهلي أمام أوراوا في أول نصف ساعة



ويبحث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تحقيق الانتصار خلال مواجهة اليوم، فيرغب في الحصول فريقه على الميدالية البرونزية لهذه النسخة من مونديال الأندية.

ويعد أوراوا الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، أحد أفضل الأندية الآسيوية خلال الأعوام الماضية، بعدما نجح في التأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي في المباراة النهائية من النسخة الماضية.

فيما استطاع الأهلي في الصعود لمسابقة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.